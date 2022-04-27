Kocaeli Kısa Film Festivali başlıyor

Kocaeli'de bu yıl ilki düzenlenecek olan Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla hazırlanan Kısa Film Festivali'ne Kocaeli ev sahipliği yapacak. 2022 ekim ayında Kocaeli'de ilki düzenlenecek olan festivalde, pek çok kısa filmin yanı sıra etkinlikler de yer alacak. Festival çerçevesinde en iyi film 15 bin TL ile ödüllendirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin en geç 10 Ağustos tarihine kadar dosyalarını "www.kocaelifilmfestivali.com" adresine iletmeleri gerekiyor.

Özer Feyzioğlu'nun ana jüri başkanlığını yaptığı festivalin jüri üyeleri ise Hüseyin Avni Danyal, Nedim Saban, Can Sipahi, Ümmü Burhan, Nilgün Öneş, Bedir Acar, Barış Sarhan, Kadri Berat Taşkın, Raşit Ağzıkara, Nurullah Tuncer, Benal Tairi ve Doç. Dr. Mehmet Arslantepe gibi önemli isimlerden oluşuyor.

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