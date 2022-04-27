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Cumhuriyet Bulvarı’nda kaybolan çocuk ailesine teslim edildi

İHA

Cumhuriyet Bulvarı’nda kaybolan çocuk ailesine teslim edildi

Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye mevkiinde zabıta ekipleri tarafından bulunan çocuk ailesine teslim edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde devriye gezerken Fethiye Caddesi girişinde tek başına dolaşan küçük bir çocuk gördü. Ailesini kaybettiği için korkmuş olan çocuğu sakinleştiren zabıta ekipleri, adının Yasin Obuz olduğunu öğrendi. Zabıta ekiplerince bulunan küçük çocuğun ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı. Küçük Yasin’i ailesine ulaşılana kadar oyalamak da zabıta ekiplerine düştü. Zabıta ekipleri küçük çocukla ilgilenerek oyunlar oynadı. Bir süre sonra korkusu geçen ve eğlenmeye bile başlayan küçük Yasin, eline telsizi alıp, başına da şapkayı takınca en küçük zabıta personeli oldu. Zabıta ekipleri en kısa sürede küçük Yasin’in ailesine ulaştı. Zabıta ekipleri küçük Yasin ile ailesini Cumhuriyet Bulvarı üzerinde buluşturdu. Ekipler, küçük çocuğu ailesine teslim ederken, Yasin de zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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