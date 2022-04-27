Ömer Tuğrul İnançer: "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi"

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği programa konuk olan mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Ramazanı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi" dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orhan Karaağaç moderatörlüğünde düzenlenen programda İnançer, Ramazan ayının önemine değinerek, önemli mesajlar verdi. İnançer, "Ramazan bizim en kıymetli misafirimiz. 11 ayda bir gelir, Ramazanı Şerif’i de bu şekilde kabul edersek ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi. Bizim her işimiz, her hareketimiz Peygamber Efendimizin (sav) davranışından örneklenerek olmalıdır. Çünkü Allah kitabında, 'Benim Habibimin hayatında sizin için alınacak güzel örnekler vardır' buyuruyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.