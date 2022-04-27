Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürünün acı günü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki özel kalem müdürü Fikret Hayali'nin annesi, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Fikret Hayali'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Mürüvet Hayali (100) kanser sebebiyle yaşamını yitirdi. 7 çocuk annesi Hayali'nin cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Fevziye Cami'ne getirildi. Cenaze namazına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, partililer ve Hayali'nin yakınları katıldı.

Mürüvet Hayali'nin cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla Başiskele Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.



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