AK Partili başkan, CHP'li gençleri misafir etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, CHP Başiskele ilçe Gençlik Kollarını belediyede misafir etti.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, CHP Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan ve yönetimini belediyede ağırladı. Gençlerle ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ve sohbet eden Başkan Özlü, “Başiskele’nin geleceği için gençlerin engin fikir ve önerilerine büyük önem veriyor ve sık sık gençlerle istişarelerde bulunuyoruz” dedi.
CHP’li gençler de misafirperverlikleri için Başkan Özlü’ye teşekkür ederek, Afet İnan’ın Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 'El Yazıları' adlı kitabını hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.