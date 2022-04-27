Gebze rengarenk çiçeklerle donatılıyor

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, dört bir yanı rengarenk mevsim çiçekleriyle donattı.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçeleri çiçeklendirme, bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda mevsimine uygun çiçek ve bitkilerle parkları donatan ekipler, ana arter ve kavşaklarda da çiçek ekimine devam ediyor. Gebze genelinde parklarda ve boş alanlarda bu tür çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme çalışmaları devam edeceği bildirilirken vatandaşlar çalışmalardan oldukça memnun kaldı.

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