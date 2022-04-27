Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti

Kur’anı Kerim’in indirildiği gece olan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’nde Kocaeli’de camiler vatandaş akınına uğradı. Her yaştan insanın ibadete koştuğu camilerde, dualarla gece ihya edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin göbeğinde bulunan Yeni Cuma Cami, Kadir Gecesi’nin coşkusuyla doldu taştı. Geceyi ibadetle geçirmek için her yaştan insan camiye akın etti. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’nde saf tutan binlerce vatandaş, yatsı ve teravih namazını eda etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar, dışarıya serilen kilim ve hasırların üzerinde ibadetlerini yerine getirdi. Namaz sonrası vatandaşlara helva dağıtıldı.

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