GEBZESEM’de judo kardeşliği

Azerbaycan ve Suriye’den judocuların da katıldığı GEBZESEM’deki özel turnuva, sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici anlayışını ortaya koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 7 ay önce hizmete açılan ve sporcu fabrikası olma yolunda hızla ilerleyen GEBZESEM (Gebze Sporcu Eğitim Merkezi), özel turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Gebze bölgesinde sporun merkezi olan GEBZESEM’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla judo turnuvası ve ortak çalışma kampı düzenledi. Minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde düzenlenen ortak çalışma kampı ve devamındaki özel turnuva dostluk ve kardeşlik havasında geçti.



250 sporcu ter döktü

Kocaeli genelinden 184, İstanbul’dan 20, kardeş ülke Azerbaycan’dan 34, Suriye’den 12 judocunun katıldığı turnuva renkli ve bir o kadar da çekişmeli anlara sahne oldu. Sporun birleştirici gücüyle kaynaşan ve kucaklaşan judocular, ortaya koydukları performanslarıyla da nefes kesti. Toplam 250 sporcunun mücadele verdiği turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.



Şampiyona öncesi son prova

GEBZESEM’de gerçekleşen bu özel turnuva Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular için iyi bir sınav oldu. 1315 Mayıs tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasına çıkan Kağıtsporlu judocular, sergiledikleri performansları ile ‘Kahramanmaraş’taki şampiyonaya hazırız’ mesajı verdi.

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