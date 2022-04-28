`Nitro´ ile aramada 29 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi 

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de, TEM Otoyolu´nda durdurulan otobüste narkotik köpeği `Nitro´ ile yapılan aramada 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde takibe aldığı yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği `Nitro´ ile otobüsün bagajında arama yapıldı. `Nitro´ bir karton kutunun önünde tepki verdi. Ö.K. isimli yolcuya ait kutu açıldığında 7 kilo 700 gram ağırlığında 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK

2022-04-28 12:33:54



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