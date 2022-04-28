Erken teşhis hayat kurtarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

İHA

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Sağlıklı bir toplum ve ilerleyen yaşlarda daha kaliteli bir ömre sahip olmak için koruyucu hekimliğin önemi ön plana çıkıyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, koruyucu hekimlik ile birçok önemli hastalığın erken teşhis ve tedavisinin mümkün olduğunu belirterek, yaş gruplarına göre yapılması gereken taramalar hakkında bilgiler verdi.
Hasta olmayı beklemeden yaş ve cinsiyete göre belirli testlerin yapılması gerektiğini hatırlatan Çalışkan, “Sağlıklı bireylere belli aralıklarla yapılan tarama testleri ile, bazı hastalıklara erken tanı konulup tedavileri düzenlenebilir. Böylece bireylerin yaşam kalitesi artar ve önlenebilir ölümlerin önüne geçilebilir. Taranacak bu hastalıkların belirlenmesindeki 2 unsur ise; toplumdaki en sık hastalıklar seçilmesi ve tanı konulduğunda tedaviden yarar görecek hastalıkların seçilmesi” dedi.

“40 yaşından itibaren 3 yılda bir diyabet taraması yapılmalıdır”
Türkiye’de 40 yaş üzeri nüfusun yüzde 10’undan fazlasında diyabet bulunduğu söyleyen Dr. Filiz Çalışkan “Kilosu ne olursa olsun 40 yaşından itibaren 3 yılda bir diyabet taraması yapılmalıdır. Ayrıca, kilolu olan bireylerde; ailede diyabet varsa, gebeliğinde gebelik şekeri çıktıysa veya iri bebek dünyaya getirdiyse, tansiyon ve kolesterolü varsa, gizli şekeri olduğu söylendiyse, polikistik yumurtalık hastalığı olduğu söylendiyse, insülin direnci varsa, kalp damar hastalığı varsa daha genç yaşlardan itibaren diyabet taraması yaptırması gerekir” ifadelerini kullandı.

“40 yaşından sonra her yıl hipertansiyon taraması için doktora gidilmeli”
Kalp damar hastalıklarına karşı ne yapılması gerektiğiyle ilgili de açıklama yapan Çalışkan “Aile bireylerinde erken yaşta kalp damar hastalığı olan bireyler 40 yaşından önce ailede böyle bir risk yoksa 40 yaşından sonra her yıl hipertansiyon taraması amaçlı doktora başvurmalıdır. Bunun dışında doktora herhangi bir sebeple başvuran 18 yaş üzeri her birey yüksek tansiyon tanısının erken tespiti ve kalpdamar hastalıklarının önlenmesi amaçlı değerlendirilmelidir. 35 yaşından büyük bütün kişilerde beş yılda bir kandaki kolesterolün düzeyini gösteren testler yapılmalıdır. Bu testler en az 12 saat açlıktan sonra olmalıdır. 35 yaşın üzerindeki tüm erişkinlere beş yılda bir tiroid bezinin ürettiği hormonlara yönelik test yapılmalıdır” dedi.

“Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarır”
Kanser hastalığında erken teşhisin hastalığın seyrinde önemli rol oynadığını hatırlatan Çalışkan “Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmalı, adet görmüyorsa her ay belli bir gün belirleyip o gün, adet oluyorsa 7 ila 10’uncu günlerinde elle hasta kendi memesini muayene etmeli şüpheli nodül aramalıdır. 4069 yaş arası her yıl, 20 yaş sonrası 2 yılda bir doktor kontrolünde meme muayenesi planlanmalıdır. Ayrıca, 4069 yaş arası 2 yılda bir kere mamografi planlanmalıdır. Rahim ağzı kanseri için 3065 yaş aralığındaki kadınlara 5 yılda bir smear ve HPVDNA testi yapılmalıdır. Kolon kanseri içinse 5070 yaş arası tüm bireylerde gaitada gizli kan testi yapılmalı. 50 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopik tarama faydalı olur. Birinci derece akrabalarında kolon kanseri veya diğer çeşitli bağırsak hastalıkları olan bireylerde 40 yaşından itibaren taramaya başlanmalıdır” sözlerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya: "Muhammed Satıroğlu öldürülen gazeteci Güngör Arslan’la cezaevinde aynı odada kaldı ve dava sebebiyle onunla kaçma planı yaptı"
YEREL HABERLER 1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL ...
Hyundai Mobis işçileri ayaklandı
YEREL HABERLER Hyundai Mobis işçileri ayaklandı
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Düşmeden saatler önce arkadaşlarından helallik istemiş
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını ...
`Nitro´ ile aramada 29 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi 
YEREL HABERLER `Nitro´ ile aramada 29 bin 400 uyuşturucu hap ele ...
Turgut Özal Köprüsü'nde asansör faaliyete geçti
YEREL HABERLER Turgut Özal Köprüsü'nde asansör faaliyete geçti
Kartepe'de camiiler doldu taştı
YEREL HABERLER Kartepe'de camiiler doldu taştı
Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı 
YEREL HABERLER Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı 
Kıraç'ın şahitliğini yaptığı devlet sanatçısı Gölcük’te dünya evine girdi
YEREL HABERLER Kıraç'ın şahitliğini yaptığı devlet sanatçısı ...
Derinceliler meydana sığmadı
YEREL HABERLER Derinceliler meydana sığmadı
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
YEREL HABERLER Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
GEBZESEM’de judo kardeşliği
YEREL HABERLER GEBZESEM’de judo kardeşliği
Başkan Muzaffer Bıyık’ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Muzaffer Bıyık’ın acı günü
Orman yangınlarına, bu gönüllüler müdahale edecek Orman gönüllüleri eğitimini bitirip belgelerini aldılar
YEREL HABERLER Orman yangınlarına, bu gönüllüler müdahale ...
Dev firma, dereye atıklarını boşaltırken suçüstü yakalandı Ekipler sudan numune alırken, tesis hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Dev firma, dereye atıklarını boşaltırken suçüstü ...
Pide almak için girdiği kuyrukta 68 yaşındaki Kıbrıs gazisini acımadan dövdüler
YEREL HABERLER Pide almak için girdiği kuyrukta 68 yaşındaki Kıbrıs ...
Fabrikada silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Fabrikada silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Gaziyi, 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler
YEREL HABERLER Gaziyi, 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ...
Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti
YEREL HABERLER Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti
Kadir Gecesi'nde binlerce kişi kent meydanında oruç açtı Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde binlerce kişi kent meydanında oruç ...
1 milyon liralık temizlik malzemesiyle kaçan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER 1 milyon liralık temizlik malzemesiyle kaçan ...
Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi"
YEREL HABERLER Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize ...
Freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi
YEREL HABERLER Freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle ...
İş makinesi yüklü çekici devrildi, sürücü ilk iş annesini aradı
YEREL HABERLER İş makinesi yüklü çekici devrildi, sürücü ilk iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.