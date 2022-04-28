Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (2)

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YENİDEN GÖZALTI KARARI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde Kıbrıs gazisi Abdullah Al´ın, tartıştığı kişilerce darbedilmesiyle ilgili 3 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest kalırken, haklarında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelilerin tekrar gözaltına alınması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-04-28 16:18:41



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