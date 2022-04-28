Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (3)

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al´ı darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında yakalama kararı çıkartılan E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34), yeniden gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-04-28 21:02:27



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