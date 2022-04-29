Ulaşlı'da vatandaşlar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi

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Gölcük Belediyesi'nin geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde devam etti.

Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri düzenleniyor. İlçe geneline yayılan Ramazan akşamı etkinlikleri son olarak Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu. Etkinlik çerçevesşnde; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Aşık ve Maşuk'un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları, Tasavvuf müziği konseri ile çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı.

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