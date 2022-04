Kıbrıs gazisini döven şüphelilerden 1'i tutuklandı

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de fırında tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ı (68) darbeden 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Nisan'da Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki fırında meydana geldi. Pide almak için fırına giren gazi Abdullah Al, tanımadığı biriyle tartıştı. Fırından çıkınca E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34) tarafından tekme tokat dövülen Al, aldığı darbelerle yere yığıldı, şüpheliler kaçtı. Olay yerine gelen polislerle merkeze gidip şikayetçi olan Al, önce Körfez Devlet Hastanesi'ne, sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde fenalaşan Al, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı.

'KİM OLURSA OLSUN' DİYEREK SALDIRDILAR'

Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını anlatarak, "Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzandığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

ÖNCE SERBEST KALDILAR, SONRA GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y., B.S. ve U.S., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatıyla 3 kişi dün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden U.S. tutuklandı, E.Y. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-04-29 11:57:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.