Dünya Dans Günü'nde su altında dans ettiler

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Ergün AYAZ/KOCAELİ,(DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bedensel engelli dalgıç Ufuk Koçak, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde gerçekleştirdiği dalışta partneriyle dans etti.

Ufuk Koçak, 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalınca 2 bacağını kaybetti. Sporla hayata tutunan, yaptığı dalışlarla rekorlar kıran Koçak, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kanyon bölgesinde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık 18 metre derinliğe inen Koçak, dalış partneri Esin Ecir ile dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlendi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ

2022-04-29 12:23:28



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