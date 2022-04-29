Muhtar tacizden tutuklandı

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Mesut IŞIK/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu. Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi. Polis, salı günü H.Ö.´yü gözaltına aldı. H.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Mesut IŞIK

2022-04-29 15:23:55



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