Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

– Kocaeli’nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede İzmit ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2.60 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Konuya ilişkin ise B.Y., H.U., D.M., N.Y. ve B.Y. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.