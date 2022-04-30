Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

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Kocaeli'de polis ekipleri, bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin farklı noktalarında huzur uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 339 şahıs ve 499 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 41 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

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