Otogarda bayram hazırlığı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım timi, Karamürsel Otogarındaki çöken parke taşları sökerek zemin iyileştirmesi sonrası yeniden döşedi.

Ramazan Bayramı öncesinde Karamürsel otogarının parke taşları yenilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım timi, Karamürsel Otogarında şehirlerarası otobüslerin yanaştığı peronlardaki çöken parke taşlarını bayram öncesi yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu. 300 metrekare parke taşı yenilemesi yapan 4 kişilik yol bakım timi, kısa süre içerisinde çökme olan kısımlardaki parkeleri sökerek zemini iyileştirmesi yapıp tekrar parke taşlarını döşedi.

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