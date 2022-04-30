Çayır sineğine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Kocaeli’de vatandaşlar çayır sinekleri hakkında bilgilendirildi. Çayır sineklerinin sivrisineklere benzediği fakat aynı familyadan olmadığı için hastalık taşımadığı belirtildi.

Biçimsel olarak sivrisineklere benzeyen çayır sinekleri, vatandaşlar tarafından hastalık taşıyıcı olduğu zannedilerek tedirginliğe sebep olabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılarak, vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi.

Çayır sinekleri, ilkbahar ve yaz aylarında genellikle akarsu kenarlarındaki çayırlıklar ve fundalıklar ile ormanlar gibi nemli ve gölgeli yerlerde bulunuyor. Sokucu iğneleri olmadığından sokamıyor ve kan ememiyorlar. Dere kıyıları, bostanlar, sebze bahçeleri gibi sık bitki örtüsüyle kaplı sulak yerlerde yaşadıkları için bostan sineği ya da dere sineği adıyla anılan bu sinekler sivrisineklere benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Bostan sinekleri, sivrisinekler gibi hastalık taşımıyor. Bununla birlikte bu türlerin dişisi yumurtalarını bitkilerin arasına bırakıyor ve yumurtadan çıkan larvalar toprağın içine yerleşerek bitki kökleriyle besleniyor. Böylece bostanlara, sebze bahçelerine, hatta bazen ekinlere büyük zarar veriyorlar.

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