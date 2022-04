En buruk veteriner hekimler günü Veteriner Hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü, Yozgat'ta öldürülen meslektaşları sebebiyle buruk kutladı

Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı. ‘Veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele gücünün arttırılması’ teması ile uğradıkları şiddet ele alındı.

Her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün bu sene ki teması, ‘Veteriner hekimin zorluklarla mücadele gücünün arttırılması’ oldu. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Veteriner Hekim Volkan Lale'nin görevi esnasında uğradığı bıçaklı saldırı neticesi hayatını kaybettiğine değinilerek, veteriner hekimlerin görev alanlarına kolluk kuvvetleri personellerinin görevlendirilmesi istendi. Çelenk bırakılmasının ardından açıklama yapan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Veteriner hekimlerin hayatları risk altındadır. Mezbahalarda kesimhanelerde ve denetimin gerçekleştirildiği diğer çalışma alanlarımızda kolluk kuvvetleri görevlendirilmediği müddetçe hekim arkadaşlarımız görevini yapamayacak ve maalesef üzücü olaylarla karşı karşıya kalınacaktır. Mesleğimizin birçok alanında şiddet gittikçe artmaktadır" dedi.



"Bu sene Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü buruk kutlamaktayız"

Veteriner hekimlerin şiddete maruz kaldıklarına değinen Bostancı, "Bu sene Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü buruk kutlamaktayız. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan mezbahadan sorumlu Veteriner Hekim Volkan Lale görevi esnasında uğradığı bıçaklı saldırı neticesinde hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Meslektaşımız Volkan Lale halk sağlığını korumak adına katledilmiştir. Veteriner hekimler yıpranmaktadır hayatları adeta risk altındadır. Mezbahalardaki kesimhanelerde ve denetimin gerçekleştirildiği diğer çalışma alanlarımızda kolluk kuvvetleri görevlendirilmediği müddetçe hekim arkadaşlarımız görevini yapamayacak ve maalesef üzücü olaylarla karşı karşıya kalınacaktır. Kimi meslektaşımız köy mezrasında, koruyucu aşılama çalışmaları esnasında, kimi meslektaşımız veteriner kliniğinde her şeyi bildiğini iddia eden hayvan sahibi tarafından, kimi meslektaşımız sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde sözde hayvan severler tarafından, kimi meslektaşımız ise denetim görevi esnasında işletme sahibi tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Yasalar ile bu olaylara 'dur' denilmesi gerekirken, her gün farklı bir olay ile karşı karşıya kalmaktayız. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması özellikle sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin dâhil edilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.



"Sahipsiz hayvan sıkıntısını çözecek yeterli veteriner hekim yok"

Sahipsiz hayvanlar meselesini çözmek için veteriner hekim sayısının yeterli olmadığını söyleyen Bostancı, "Ülkemizde yaklaşık bin 500 belediye veteriner hekimi görevini icra etmektedir, önümüzde büyük sıkıntı olarak bulunan ve halk sağlığını tehdit eden sahipsiz hayvanlar meselesini bu kadar az veteriner hekim ile çözmek neredeyse imkânsızdır. Sahipsiz hayvanlar, vektörel mücadele, mezbahalar gibi iş yükünün çok fazla olduğu belediye veteriner hekimliği istihdamı konusunda, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm belediyelerimizde veteriner hekim sayısı arttırılmalıdır. Belediye veteriner hekimlerimiz görevleri ve hayvan severler arasında sıkışıp kalmaktadırlar. 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma kanununda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak meslektaşlarımızın görevlerini daha iyi bir şekilde yapabilmeleri arzumuzdur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.