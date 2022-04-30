Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, içinde 3 yolcunun bulunduğu otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sebebiyle iki sürücü yaralanırken, yolcular kazayı yara alamadan atlattı.
Kaza, Kozluk Mahallesi Fabrika Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 PE 940 plakalı tıbbi atık yüklü kamyonet sürücüsü G.Ç, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeritten gelen 41 KZ 286 plakalı halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralanan kamyonet sürücüsü G.Ç.’yi ve otobüs sürücüsü A.U.’yu hastaneye sevk etti. Şans eseri ise otobüste bulunan 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez’de bayram öncesi yollar tazyikli suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Körfez’de bayram öncesi yollar tazyikli suyla ...
Yatırım uzmanı açıkladı: "Erdoğan’ın bu ziyareti 100 milyar dolar demek"
YEREL HABERLER Yatırım uzmanı açıkladı: "Erdoğan’ın bu ziyareti 100 ...
Kut’ül Amare Zaferi için öğrenciler gösteri düzenledi
YEREL HABERLER Kut’ül Amare Zaferi için öğrenciler gösteri düzenledi
Dilovası’nda bayram temizliği
YEREL HABERLER Dilovası’nda bayram temizliği
En buruk veteriner hekimler günü Veteriner Hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü, Yozgat'ta öldürülen meslektaşları sebebiyle buruk kutladı
YEREL HABERLER En buruk veteriner hekimler günü Veteriner Hekimler, ...
Çayır sineğine karşı vatandaşlar bilgilendirildi
YEREL HABERLER Çayır sineğine karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Otogarda bayram hazırlığı
YEREL HABERLER Otogarda bayram hazırlığı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor
YEREL HABERLER TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin ...
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
TEM'in Kocaeli geçişi rahat
YEREL HABERLER TEM'in Kocaeli geçişi rahat
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu ...
Kocaeli Valisi Yavuz: "Bayramları sevinç günleri olarak hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz: "Bayramları sevinç günleri ...
‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına ...
Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe 8 iş yerine operasyon yapıldı, binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe 8 ...
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti
YEREL HABERLER 2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti
Muhtar tacizden tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtar tacizden tutuklandı
Cilt bakım uzmanından önemli uyarı: "Uzun süre güneşte kalanlar dikkat"
YEREL HABERLER Cilt bakım uzmanından önemli uyarı: "Uzun süre ...
Dünya Dans Günü'nde su altında dans ettiler
YEREL HABERLER Dünya Dans Günü'nde su altında dans ettiler
Darıca bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Darıca bayrama hazırlanıyor
Derince'de mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis kaldırılacak
YEREL HABERLER Derince'de mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.