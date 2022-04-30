Körfez’de bayram öncesi yollar tazyikli suyla yıkanıyor

Körfez Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ana cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması başlattı. Gece saatlerinde başlayan ve sahura kadar devam eden çalışma çerçevesinde kirlenen caddeler tazyikli suyla yıkanırken, kaldırımlar da temizleniyor. Pazar kurulan caddelerin de sabunlu suyla yıkandığı çalışmada yetkililer, “Bayram öncesinde her gece mahallelerimizdeki ana cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapıyoruz. Ayrıca ara caddelerde de süpürme araçlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

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