Bayram denetimlerine katılan Bakan Soylu’dan ‘emniyet kemeri’ uyarısı “209 bin personelimiz görev başında olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram denetimlerine katılan Bakan Soylu’dan ‘emniyet kemeri’ uyarısı “209 bin personelimiz görev başında olacak”

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Araçları tek tek durdurarak sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın kesinlikle hız limitlerine uyması gerekir. 'Bayramınızı kemerli olsun' sloganımızın en önemli amaçlarından birisi emniyet kemeridir. Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Bunun çok büyük facialara neden olduğunu görüyoruz" dedi.

Bayram denetimlerine katılan Bakan Soylu’dan ‘emniyet kemeri’ uyarısı “209 bin personelimiz görev başında olacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Araçları tek tek durdurarak sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, “Vatandaşlarımızın kesinlikle hız limitlerine uyması gerekir. ‘Bayramınızı kemerli olsun’ sloganımızın en önemli amaçlarından birisi emniyet kemeridir. Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Bunun çok büyük facialara neden olduğunu görüyoruz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Burada araçları tek tek durduran Bakan Soylu, sürücülerle ve araçlarda bulunan yolcularla sohbet etti. Araçlardaki bebekleri de seven Bakan Soylu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Soylu, sürücülere dikkatli gitmeleri ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda da bulundu.
Trafikte alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu “Öncelikle milletimize huzurlu ve güvenli bir bayram diliyoruz. Allah ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Bayramlarda memleketlerine, tatile gitmek isteyen halkımız kendi planları doğrultusunda seyahat programları ortaya koyuyorlar. Bu da trafik yoğunluğu oluşturuyor. Hem sahada hem de bayram trafiğindeki vatandaşlarımızın gidecekleri istikamete rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için alınan büyün tedbirleri uyguluyoruz. Gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri de icra etmeye çalışıyoruz. Bu bayramı 3 ana planlamayla güvenli bir şekilde geçirmeyi düşündük” dedi.

“209 bin personelimiz görev başında olacak”
Bakan Soylu, “209 bin personelimiz, 10 bin ekibimiz sürekli görev başında olacaklar. Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz. Toplu taşıma konusunda aldığımız tedbirler var. 793 personelimiz, yaklaşık bin 600 otobüste denetleme ortaya koyacaklar. Bu bayramdaki sloganımız, ‘Bayramınız kemerli olsun’. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki vatandaşlarımızın hem sılayı rahim yapması hem tatil yapması en doğal hakkıdır. Ama yolda giderken hem kendi canımıza hem yanımızdakilere hem de karşımızdakilere dikkat etmek zorundayız. Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde az seviyedeyiz” diye konuştu.

“Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır”
Yaklaşık 50 milyonu aşkın vatandaşın cep telefonlarına trafikte dikkatli olmaları hususunda uyarı mesajlarının gönderildiğini aktaran Bakan Soylu, “2021 yılında yaptığımız analiz çerçevesinde trafik kazalarının yüzde 22’si yaya kazası. Bu kazaların birçoğu yaya kaynaklı. Hem bu bayramda ve yıl içerisinde uyarılarımızı sürekli gerçekleştireceğiz. Yaya kazalarına ciddi derecede bir kademe daha önem vermenin ve farkındalık ortaya koymanın çabasında olacağız. Yaya ölümlerini azaltabilmek için birkaç alanımız var. Kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi, ‘Bayramınızı kemerli olsun’ sloganımızın en önemli amaçlarından birisi de emniyet kemeridir. Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Burada rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Dikkatinizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialara neden olduğunu görüyoruz” dedi.

“Amacımız, tek bir cana bir şey olmasın”
Ana yollara katılımda trafik yoğunluğu olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyaran Soylu, “Ehliyetini yeni almış olanların ve acemi olanların bayram trafiklerinde ve uzun yollarda herkesten daha çok dikkat etmesi gerekir. Bazı bölgelerimizde çok ciddi yağışlar var. Sürücülerimizin yağışı dikkate alarak sürüşünü gerçekleştirmesi gerekiyor. Yakınlarımıza kavuşmayı arzu ediyoruz. Ama bunu kazayla ve acelecilikle kesinlikle yapmayalım. Yaklaşık 209 bin trafik personelimizle bayram boyunca çalışacağız. Bizim bu çalışmamızın bir tek sebebi var. Bir tek cana bir şey olmasın. Bir trafik kazası olmasın. Kavuşacağımız kimseleri hüzün içerisinde bırakmayalım” dedi.

“İşçilerimizin 1 Mayıs’ını kutluyoruz”
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Tüm sendikalarla günler öncesinden görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediklerimiz şudur, İşçilerimizin bayramı olarak kutlanması, huzur ve güven içerisinde geçmesi ve aynı zamanda bayram tadında geçmesidir. Bizim için de işçilerimiz için de mühim. Taksim Meydanı’nda sendikalarımız saat dilimlerine göre çelenklerini koyacaklar, Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda kutlamaları var. Bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır. İşçilerimizin 1 Mayıs’ını kutluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yönetmen Uygur, bayram mesajında savaşların bitmesi temennisinde bulundu
YEREL HABERLER Yönetmen Uygur, bayram mesajında savaşların bitmesi ...
Kocaelispor, Erzurum'a 6 eksikle gitti
YEREL HABERLER Kocaelispor, Erzurum'a 6 eksikle gitti
Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu
YEREL HABERLER Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu
Körfez’de bayram öncesi yollar tazyikli suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Körfez’de bayram öncesi yollar tazyikli suyla ...
Yatırım uzmanı açıkladı: "Erdoğan’ın bu ziyareti 100 milyar dolar demek"
YEREL HABERLER Yatırım uzmanı açıkladı: "Erdoğan’ın bu ziyareti 100 ...
Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Kut’ül Amare Zaferi için öğrenciler gösteri düzenledi
YEREL HABERLER Kut’ül Amare Zaferi için öğrenciler gösteri düzenledi
Dilovası’nda bayram temizliği
YEREL HABERLER Dilovası’nda bayram temizliği
En buruk veteriner hekimler günü Veteriner Hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü, Yozgat'ta öldürülen meslektaşları sebebiyle buruk kutladı
YEREL HABERLER En buruk veteriner hekimler günü Veteriner Hekimler, ...
Çayır sineğine karşı vatandaşlar bilgilendirildi
YEREL HABERLER Çayır sineğine karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Otogarda bayram hazırlığı
YEREL HABERLER Otogarda bayram hazırlığı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor
YEREL HABERLER TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin ...
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
TEM'in Kocaeli geçişi rahat
YEREL HABERLER TEM'in Kocaeli geçişi rahat
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu ...
Kocaeli Valisi Yavuz: "Bayramları sevinç günleri olarak hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz: "Bayramları sevinç günleri ...
‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 199 kadına ...
Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe 8 iş yerine operasyon yapıldı, binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe 8 ...
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti
YEREL HABERLER 2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darbetti
Muhtar tacizden tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtar tacizden tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.