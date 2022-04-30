Kocaelispor, Erzurum'a 6 eksikle gitti

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında BB Erzurumspor’a konuk oluyor. Yeşilsiyahlılar Erzurum’a 6 eksikle gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Kocaelispor, Erzurum deplasmanına çıkıyor. Körfez Brunga Tesisleri’nde hafta boyunca çalışmalarını tamamlayan yeşilsiyahlılar, dün Erzurum’a ulaştı. Körfez ekibi bugün 17.00’de Erzurum’da yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. Sakatlığı süren Pereira ve Babacar, kart cezalısı durumunda bulunan Mazlum Demir ve Benhur Keser kafilede yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Korcan Çelikay ve Semih Karadeniz de Erzurum’a götürülmedi.

Ligin 5. sırasında bulunan Erzurum ekibi, yükselme playoff’u için yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kocaelispor ise 40 puanla 14. sırada yer alıyor. Geçen hafta aldığı galibiyetle düşme potasından kurtulan yeşilsiyahlılar ise düşme tehlikesinden uzaklaşmak istiyor. Yarın saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak.

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