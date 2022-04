Bakan Soylu: Yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken telefonla konuşmayın

Dinçer AKBİRErol POLATMertcan ÖZTÜRK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan denetimlere katılarak, "Buradan rica ediyoruz, hatta yalvarıyoruz. Lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Bunun çok büyük facialarını, aileler içerisinde, trafik kazasında yaralanıp hayata engelli olarak devam etmek zorunda kalan insanlarımızda görüyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine ve tatile gidenlerin oluşturduğu trafiği denetlemek amacıyla Kocaeli ile İstanbul sınırındaki Gebze polis noktasına geldi. Görevli polislerle bayramlaşan Bakan Soylu, daha sonra ekiplerin kontrol amacıyla durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

'10 BİN EKİBİMİZ GÖREV HALİNDE OLACAK'

Bayram süresince trafik güvenliğinin üst seviyede tutulacağını belirten Bakan Soylu, "Bayramlarda halkımız hem memleketlerine hem tatile gitmek isteyenler, hem bayramlaşmak isteyenler yakınlarına, dostlarına ve kendi planları doğrultusunda seyahat programları ortaya koyuyorlar. Bu da bir trafik yoğunluğu oluşturuyor. Dün saat 18.00'den itibaren bakan yardımcılarımız, jandarma genel komutanımız ve emniyet genel müdürümüz, tüm valilerimiz, tüm emniyet müdürlerimiz ve ilgili tüm arkadaşlarımız teyakkuz hali içerisindedirler. Hem sahada hem de bayram trafiği yoğunluğundaki vatandaşlarımızın gidecekleri istikamete rahat bir şekilde ulaşabilmelerini temin etmek için alınan bütün tedbirleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra etmeye çalışıyoruz. Bu bayramı 3 ana planlamayla güvenli bir şekilde geçirmeyi düşündük. Birincisi 29-30 Nisan ve 1 Mayıs günleri, ikincisi 4-5 Mayıs günleri, üçüncüsü ise 7-8 ve kısmen 9 Mayıs günleri. Bu 3 ayrı tarih hem bayram öncesi hareketliliğin olduğu hem çarşambadan itibaren dönüşlerin olabileceği hem de cumartesi-pazar günleri, yani 1 hafta sonra dönüşlerin olabileceği bir tarih dilimi içerisinde bunları değerlendirdik. 209 bin personelimiz, 10 bin ekibimiz sürekli görev halinde olacaklar" dedi.

'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN'

Her bayram olduğu gibi bu bayram da trafik güvenliği konusunda bir slogan hazırlandığını belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bayramda bizim hazırladığımız ve vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştığımız, bizim de konsantrasyonumuzu esas itibarıyla ortaya koyan bir sloganımız var. Bu bayramdaki sloganımız da 'Bayramınız kemerli olsun'. Elbette ki halkımızın hem memleketlerine gitmesi hem tatil yapması en doğal hakkıdır ama yolda giderken hem kendi canımıza ve hayatımıza, hem yanımızdakilere, hem de karşımızdakilere dikkat etmek zorundayız. Bu yıl, şu tarihe kadar, geçen yıla nazaran trafik kazası ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Şimdi, hem bu bayramda hem de bu yıl, bu uyarıları sürekli olarak gerçekleştireceğiz. Yaya trafiğine ve yaya kazalarına ciddi derecede, bir kademe daha önem vermenin, farkındalık ortaya koyma noktasında hep birlikte olacağız. Şu anda Türkiye'de yaya ölümleri yüz binde beş seviyelerinde. Bunu azaltabilmek için bazı alanlarımız var. Elbette ki kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri. 'Bayramınız kemerli olsun' sloganımızın en önemli amaçlarından bir tanesi de emniyet kemeridir. Emniyet kemeri muhakkak takılmalıdır. Üçüncüsü de buradan rica ediyoruz, hatta yalvarıyoruz. Lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Dikkatimizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialarını, aileler içerisinde, trafik kazasında yaralanıp hayata engelli olarak devam etmek zorunda kalan insanlarımızda bunu görüyoruz."

'2 SAATTE BİR 10 DAKİKA DİNLENMEK BİZE ÇOK ŞEY KAYBETTİRMEZ'

Bakan Soylu, yolculuk yaparken zaman zaman dinlenilmesini tavsiye ederek, şunları söyledi:

"Tüm bunlarla birlikte, özellikle bayramda yola çıkacak ve dönecek olan vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. Çıkış esnasında bir takım, özellikle ana yollara katılım güzergahlarında, trafik yoğunluğuna bakın. Burada, 'Ben geciktim bir an önce ulaşayım' diye bir acelecilik içerisinde olursak, trafik kazalarının en çok olduğu noktalardan biri, varış istikametine 2-3 saat kala olan noktalardadır. Yani bu tehlikeli bir süreçtir. Özellikle trafik başkanlığımızın ortaya koyduğu çalışma ve uyarılar çerçevesinde şunu söylememiz gerekir, 2 saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez. Çok şey kazandırır. Bir uyarımız daha var. Ehliyetini yeni almışların, trafikte biraz daha acemi olanların bayram trafiklerinde ve uzun yollarda çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Yani herkesten çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu araç sürüş refleksi ve bu konulardaki tecrübe hakikaten trafikte çok önemli bir süreç ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra bazı bölgelerimizde ciddi yağışlar var. Bu yağışlar münasebetiyle de sürücülerimizin yağışı dikkate alarak sürüş dikkatini ona göre değerlendirmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

'KAVUŞACAĞIMIZ KİMSELERİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE BIRAKMAYALIM'

Otobüslerle yolculuk yapanların emniyet kemeri takmalarını isteyen Bakan Soylu, "Yakınlarımıza kavuşmayı hepimiz arzu ediyoruz. Ama bunu bir kazayla yapmayalım. Acelecilikle kesinlikle yapmayalım. Yaklaşık 209 bin trafik personelimiz, polisimiz, jandarmamız, müfettişlerimiz, hatta bizler, bütün bayram boyunca çalışacağız. Bizim bu çalışmamızın bir tek sebebi var. Bir tek cana bir şey olmasın. Bir trafik kazası olmasın. Ölümlü, yaralamalı trafik kazaları olmasın. Kavuşacağımız kimseleri hüzün, üzüntü içerisinde bırakmayalım. Bütün derdimiz budur. Özellikle otobüste seyahat eden, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen emniyet kemerinizi takınız. Bakın bu son 4-5 ayda, geçen yıllara oranla, bizim beklentimizden çok fazla otobüs kazası oldu. Ama ölü sayımız neredeyse yok diyebiliriz. Sebebi hemen hemen bütün otobüslerde emniyet kemeri olması. Bu konuda otogar çıkışlarında, yollarda denetimler yapıyoruz. Buna riayet edilmesi lazım" diye konuştu.

'GEÇEN YILLARDAKİ YOĞUNLUKLAR, BİRAZ DAHA FAZLAYDI'

Geçen yıllara göre trafikte daha az yoğunluk yaşandığını ifade eden Bakan Soylu, "Afyon-Eskişehir istikametinde çok büyük bir trafik yoğunluğu söz konusu değil. Kırıkkale istikametinde de bizim beklediğimiz kadar büyük bir yoğunluk söz konusu değil. Akıcı bir şekilde devam ediyorlar. Karadeniz ve Samsun'da biraz trafik yoğunluğu söz konusu. Zannediyorum o da bugünkü maçtan dolayı olabilir. Görünen tabloyu ifade etmek için söylüyorum. Biraz bayram yoğunluğunun da etkisi olabilir. Yine özellikle Akdeniz istikameti de normal gözüküyor. Özet olarak, İstanbul'dan çıkışlarda yoğunluklar var ama bu geçen yılki yoğunluklarla kıyaslanamayacak derecede bir yoğunluk. Geçen yılki yoğunluklar, pandemi olmasına rağmen bile biraz daha fazlaydı. Ama bu yıl anladığım kadarıyla, geçen yıldaki yoğunluktan biraz daha az bir yoğunluk söz konusu. Bu yıl anladığım kadarıyla geçen yıllardaki yoğunluktan biraz daha az bir yoğunluk söz konusu. Onun için vatandaşlarımızın rahat rahat gittikleri istikamete ulaşmaları için hem güvenli bir sürüş gerçekleştirmeleri, 'Güvenli trafik' sloganımıza uymaları ve hem bayramımızı hep beraber kutlamamız hem de 'Bayramınız kemerli olsun' anlayışından hiçbir şekilde ayrılmamamız gerekiyor. İnanıyorum ki, bu kurallara riayet ettiğimiz sürece acı haberlerimiz hiç olmasın istiyoruz. Bu konuda da her birimizin birbirini uyarma görevi olduğunu da söylemek istiyoruz" dedi.

'TAKSİM MEYDANI'NDA SAAT DİLİMLENDİRMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

1 Mayıs kutlamalarının günler öncesinden sendikalarla birlikte planlandığını belirten Bakan Soylu, şu şekilde konuştu:

"Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak huzur ve güven içerisinde kutlanabilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir. Bu bizim için de önemli. İşçilerimiz için de mühim. Ülkemiz için de mühim. Sendikalarımıza da söyledik, Taksim Meydanı'nda saat dilimlendirmelerini gerçekleştirdik. Geçen yıllarda olduğu gibi gidecekler, çelenklerini koyacaklar. Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda kutlamaları, gösterileri var. Bunların da valiliklerimiz tarafından her bir izni verildi. Şu anda İstanbul'da Maltepe Meydanı, Ankara'da Tandoğan Meydanı, Kocaeli'de Gebze ve İzmit'te, Türkiye'nin her tarafında günler öncesinden sendikalarımızla çok güzel bir değerlendirme yapılarak bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır. Özellikle emekleriyle beraber hem üretimi artırdığımız hem de hepimizin rızıklarına da katkıda bulunduğu işçilerimizin 1 Mayıs'ını tebrik ediyorum. Nice 1 Mayıslara huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır."

BELEDİYE BAŞKANI'NA TAZİYE ZİYARETİ

Bakan Soylu, polis noktasındaki programının ardından 28 Nisan'da babasını kaybeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a ziyarette bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Erol POLAT-Mertcan ÖZTÜRK

2022-04-30 16:47:27



