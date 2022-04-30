Bakan Soylu'dan babasını kaybeden başkana taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, babasını kaybeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a taziye ziyaretinde bulundu.

Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Denetimler sonrasında Bakan Soylu, babasını kaybeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye Bakan Soylu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Milletvekili Cemil Yaman, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edildiği taziyede misafirleriyle tek tek ilgilenen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Her birinize acımızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum, Allah eksikliğinizi göstermesin, ölülerinize rahmet eylesin. Burada birçok büyüğümüzü, dostumuzu görünce babamla olan ilişkilerimiz aklıma geliyor ve içim titriyor. Tek elimizden gelen dua etmek, Allah ahiretini mübarek kılsın. Yaşadığı gibi, güzel bir şekilde vefat etti. Bakanımız ve valimiz eksik olmasın acımızı paylaştılar” dedi.



“Cenabı Allah hepimizi hayra yönelik adım atmayı nasip etsin”

Bıyık'a başsağlığı dileyen Bakan Soylu, “Allah rahmet eylesin, Allah herkese böyle bir ölüm nasip etsin, yaşadığı gibi ölmek. Mübarek bir gecede mübarek bir ayda ruhu Allah’a teslim oldu. Cenabı Allah hepimizi hayra yönelik adım atmayı nasip etsin. Bu vesileyle başkanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Dostluklar hep böyle günler içindir hem acı paylaşılır, hem acı azaltılır. Mübarek Kadir gecesini hep beraber geçirdik. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, nice bayramlara ulaşmaya nasip etsin” diye konuştu.

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