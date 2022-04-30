Tuzla'daki yangında ölen işçi Gebze'de toprağa verildi

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Dinçer AKBİRErol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Tayfun Aydın (51), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Tuzla'da dün bir boya fabrikasında çıkan yangında Tayfun Aydın, Turgay Tünek ve Mustafa Öztürk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı, İşçilerden Tayfun Aydın'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gebze'ye getirilen cenaze, Beylikbağı Karadeniz Nur Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Erol POLAT

2022-04-30 17:52:24



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