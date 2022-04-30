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Plastik malzeme taşıyan tır TEM’de alev alev yandı

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

Plastik malzeme taşıyan tır TEM’de alev alev yandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.
Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik malzeme taşıyan Alperen A. idaresindeki Gürcistan plakalı tır, seyir halindeyken dorse kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan malzemelerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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