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Bakan Dönmez: Meydanı bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz

DHA

Bakan Dönmez: Meydanı bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun yalan siyasetiyle gündeme gelmeye çalıştığını belirterek, "Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'elektrikleri 4 aydır kesik' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı, ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı´nın Kocaeli Kongre Merkezi´nde düzenlediği iftara katıldı. Bakan Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu´nun yalan siyasetiyle gündeme gelmek istediğini söyleyerek, "Şu aralar ana muhalefetin lideri biliyorsunuz yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor. Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'elektrikleri 4 aydır kesik' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken, sırf elektrik yok demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti? Ziyaretten sonra da kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı, ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul´da bir evi daha ziyaret etti bakalım oradan da ne çıkacak? Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm. Çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Böyle oyunlara asla prim vermez." dedi. 
Bakan Dönmez, 2023´te bir karar verileceğini ifade ederek, "İktidara aday olanlar ne vaat ediyor? Bir tarafta eski zihniyete dönmeyi, eski Türkiye´yi yeniden canlandırmayı vaat edenler var. Diğer tarafta yenilenmeyi, ilerlemeyi, gelişmeyi vaat eden AK Parti ve Cumhur İttifakı. 2023´te bir karar vereceğiz. Eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlara, 28 Şubat´ın bugünkü bekçilerine mi destek vereceğiz, yoksa vesayet defterini sonsuza kadar kapatan AK Parti´ye mi? Bir düşünün" diye konuştu.  
`BUNLARIN YAPTIKLARI TEK İŞ VAR O DA TÜRKİYE DÜŞMANLARININ DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAK´  
Bakan Dönmez, muhalefeti eleştirerek, şöyle konuştu: 
"Seçim sonucuna en çok kimler sevinecek? Kimler ellerini ovuşturacak? Bir taraftan Avrupa´ya ülkesini şikâyet etmekten utanmayanlar, seçilirsek Cumhurbaşkanını yargılayacağız diyenler, millete parmak sallayarak hesap vereceksiniz diye nefretini kusanlar, bütün yatırımları durduracağız diye heveslenenler, Gezicileri savunacağım diye Sultan Abdülhamid Han düşmanlarını göklere çıkaranlar. Bunlar mı milletimizin derdiyle hemhal olacak? Bunlar mı Türkiye´yi gelecek yüzyıla taşıyacak? Bir de bunların arka planda görünmeyen destekçileri var biliyorsunuz. Adını zikretmiyorlar ama her daim birlikte poz vermekten, ana muhalefetin milletvekilleri her daim destek açıklamaları yapmaktan geri durmuyor. Belediyelere doldurduğunuz Kandil kadrolarının hesabını yüzünüz kızarmadan, utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız? Bunların tek yaptıkları iş var o da Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımak. Millete meydan okuyanlar, millete tepeden bakanlar, millete rağmen siyaset yapanlar. Hepsi geldi geçti. Sizler de gelip geçeceksiniz. Bir tek millet için, millet adına siyaset yapanların isimleri kaldı zihinlerde. Milleti ile beraber yürüyenlerin isimleri kaldı."    
Bakan Dönmez´in konuşmasının ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı´nın düzenlediği iftara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın konuşması telekonferans yöntemiyle salonda izlendi. (DHA)  
 DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR
2022-04-30 21:08:00

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Bakan Dönmez: "Belediyelere doldurduğunuz Kandil kadrolarının hesabını utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız?" “Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm” “Milletimiz feraset sahibidir, böyle oyunlara asla prim vermez”
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