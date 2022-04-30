Bakan Dönmez: "Belediyelere doldurduğunuz Kandil kadrolarının hesabını utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız?" “Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm” “Milletimiz feraset sahibidir, böyle oyunlara asla prim vermez”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ana muhalefet partisini eleştirerek, “Bunlar mı Türkiye’yi gelecek yüzyıla taşıyacak? Bir de bunların arka planda görünmeyen destekçileri var biliyorsunuz. Adını zikretmiyorlar ama her daim birlikte poz vermekten, ana muhalefetin milletvekilleri her daim destek açıklamaları yapmaktan geri durmuyor. Belediyelere doldurduğunuz kandil kadrolarının hesabını yüzünüz kızarmadan, utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız?" dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nca 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iftar programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekilleri ve çok sayıda teşkilat mensupları katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “AK Parti kurulduğu günden bu yana, hakkı ve hakikati anlatmak için arşınlanmadık tek bir yer, çalınmadık tek bir kapı bırakmayan bu davanın neferleri sayesinde zaferlerimize yeni zaferler ekledik. Hiç kimse bizi hedeflerimizden uzaklaştıramaz. Türkiye’nin geleceğini kimse ipotek altına alamaz. Birileri boş lakırdılarla, yalanlarla, iftiralarla siyaset yaptığını zannededursun, bizler milletimizden aldığımız emanete halel getirmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kocaeli’ye yaptığımız enerji yatırımları bunun en güzel örneği” diye konuştu.



“Kocaeli’ye enerji alanında son 19 yılda 4,37 milyar liralık yatırım yaptık”

Kocaeli’de yapılan yatırımlar hakkında konuşan Bakan Dönmez, “Kocaeli’ye enerji alanında son 19 yılda 4,37 milyar liralık yatırım yaptık, sadece 2021 yılındaki yatırım tutarımız 903 milyon lira. Bu yıl da inşallah 1,82 milyar liralık bir yatırımı daha hayata geçireceğiz. Kocaeli’miz Türkiye’de doğal gazı ilk kullanan şehirlerimizin başında geliyor. AK Parti iktidara gelmeden doğal gaz kullanan 5 şehrimizden biriydi. Hamdolsun biz bu sayıyı 81 ile çıkardık. Kocaelimiz’de de doğal gazın yaygınlaşması için büyük bir altyapı yatırımına giriştik. Bugün Kocaeli’nin her ilçesinde doğal gaz kullanılıyor” şeklinde konuştu.



“Eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlara, 28 Şubat’ın bugünkü bekçilerine mi destek vereceğiz”

2023 seçimlerine az bir zaman kaldığını belirten Bakan Dönmez, “AK Parti teşkilatları her zaman hazır ve nazır. Biz sadece seçim yaklaştığında göstermelik iş yapanlardan, milletimizin gözünü boyamaya çalışanlardan değiliz. Sizlere soruyorum kıymetli dava arkadaşlarım. İktidara aday olanlar ne vaat ediyor? Bir tarafta eski zihniyete dönmeyi, eski Türkiye’yi yeniden canlandırmayı vaat edenler, diğer tarafta yenilenmeyi, ilerlemeyi, gelişmeyi vaat eden AK Parti ve Cumhur İttifakı. 2023’te bir karar vereceğiz. Eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlara, 28 Şubat’ın bugünkü bekçilerine mi destek vereceğiz, yoksa vesayet defterini sonsuza kadar kapatan AK Parti’ye mi? Bir düşünün. Türkiye son 20 yılda nereden nereye geldi? 2000’lere kadar acziyet içine düşen Türkiye nerede, bugünün Türkiye’si nerede? Bir de şu açıdan düşünelim. Seçim sonucuna en çok kimler sevinecek? Kimler ellerini ovuşturacak? Bir tarafta Avrupa’ya ülkesini şikayet etmekten utanmayanlar, seçilirsek, 'Cumhurbaşkanını yargılayacağız' diyenler, millete parmak sallayarak, 'hesap vereceksiniz' diye nefretini kusanlar, 'bütün yatırımları durduracağız' diye heveslenenler, 'gezicileri savunacağım' diye Sultan Abdülhamid Han düşmanlarını göklere çıkaranlar. Bunlar mı milletimizin derdiyle hemhal olacak? Bunlar mı Türkiye’yi gelecek yüzyıla taşıyacak? Bir de bunların arka planda görünmeyen destekçileri var biliyorsunuz. Adını zikretmiyorlar ama her daim birlikte poz vermekten, ana muhalefetin milletvekilleri her daim destek açıklamaları yapmaktan geri durmuyor. Belediyelere doldurduğunuz kandil kadrolarının hesabını yüzünüz kızarmadan, utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız?" şeklinde konuştu.



"Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm"

Ana muhalefet liderinin yalan ve iftiralarla dolu kampanya yürüttüğünü söyleyen Bakan Dönmez, "Önce, '4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin elektrikleri 4 aydır kesik dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken, 'elektrik yok' demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti? Ziyaretten sonra da kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul’da bir evi daha ziyaret etti bakalım oradan da ne çıkacak, merak ediyoruz. Bunların derdi milletin derdini, milletin gündemini konuşmak değil. Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm. Çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Böyle oyunlara asla prim vermez. Ne olursa olsun güçlü Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez'in konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 81 ile canlı bağlanarak herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

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