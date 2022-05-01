Kocaeli’de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında gerginlik

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de Trabzonspor’un şampiyonluğu sonrası Kocaelispor ve Trabzonspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig’in 20212022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğuyla neticelendi. Kocaelispor taraftarı, şehrin merkez noktalarında toplandı. Şampiyonluğu kutlamak için meydana gelen Trabzonsporlu taraftarlarla, Kocaelispor taraftarları arasında kısa süren arbede yaşandı. Polis ekipleri iki takım taraftarlarını güçlükle ayırdı. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Kocaelisporlu taraftarların meydandan uzaklaştırılmasıyla beraber olaylar yatıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.