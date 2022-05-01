İzmit'te şampiyonluk kutlamalarında taraftar grupları arasında arbede



Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA) Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Trabzonspor´un Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar ile kutlamalara engel olmak isteyen Kocaelispor taraftarları arasında arbede yaşandı. İki grup polis tarafından güçlükle yatıştırılırken, bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmit'teki Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutlamak için kentin işlek noktalarına akın etti. Şampiyonluğu kutlamak için Anıtpark Meydanı´na gelen Trabzonsporlu taraftarlar ile kutlamalara engel olmak isteyen Kocaelispor taraftarları arasında arbede yaşandı. İki taraftar grubu, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olaylarda bazı taraftarlar ise gözaltına alındı. Trabzonspor´un şampiyonluk kutlamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, polis ekipleri ise başka olayların yaşanmaması için kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı. (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftar gruplarından görüntüler

Güvenlik güçlerinin müdahalesi DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-05-01 00:32:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.