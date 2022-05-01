Cumhuriyet Bulvarı'nda engel yok

İzmit Cumhuriyet Bulvarı'na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde üretilen engelli banklarından konuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kendi bünyesinde uzun yıllardır cadde, bulvar, park, bahçe, mesire alanı ve diğer birçok noktaya kentsel donatı elemanı üretiyor. Bu çerçevede, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Cumhuriyet Bulvarı'na büyükşehirin atölyelerinde üretilen engelli banklarından konuldu.

Cumhuriyet Bulvarı’ndaki engelli rampası ve banklarını kullanan Aylin Arslan, "Eşim de engelli, ben de 41 yıldır engelliyim. Kaldırım ve rampalarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Bize yardımcı olmaları için birilerini bekliyorduk. Çünkü arabalarımız takılıyordu. Şimdi her şey çok güzel" dedi.

Engelli banklarından çok memnun olduğunu dile getiren Arslan, "Oturma yerleri çok güzel. Biraz önce kızımla beraber bankta oturdum. Sanki bende kızımın yanına oturmuş gibi oldum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ederim. Engelsiz Kocaeli taksi için de ayrıca teşekkür ederim. Kızımla uzak gezi yerlerine gidemediğimizde arıyoruz ve bizi götürüyor. Yapılan çalışmalarla engelimizi unuttuk" diye konuştu.

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