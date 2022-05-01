Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya bayrama hazır. Büyükşehire bağlı Ormanya, üç günlük bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

3 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili süresince doğaseverleri ağırlayacak olan Ormanya hazırlıklarını tamamladı. Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan ve 3 günlük bayram tatili boyunca yoğunluğun beklendiği Ormanya’da, vatandaşların huzuru ve mutluluğu için tüm hazırlıklar yapıldı. Genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımlarının da tamamladığı Ormanya bayrama hazır. Bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklarını yaptı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 618 yaş arası çocukları kapsayacak. Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayram sürecinde bayramın birinci günü 12.0019.00, ikinci ve üçüncü günlerde ise 09.0019.00 saatleri arasında açık olacak.

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