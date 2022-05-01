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Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor

DHA

Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Covid-19 geçiren kişilerde görülen diğer hastalık belirtilerine dikkati çekerek, "Bazen hastaların bazı şikayetleri oluyor ve koronavirüsle ilişkilendiriyorlar. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediyorlar. Halbuki başka sorunları var; kalple ilgili problemi ya da kanserle ilgili bir şeyi. Fakat ihmal edilmiş oluyor" dedi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, vaka sayısının son dönemde azaldığına değinerek, "Hem Türkiye'deki hem de şehrimizdeki vaka sayısı çok azaldı. Koronavirüs geçirdikten sonra birtakım sıkıntıların olabileceğini biliyoruz. Hala onun için tedbirli olunması üzerinde de duruluyor. Çünkü koronavirüs olduktan sonra inme geçirenler oldu. Koronavirüsün pıhtılaşma sistemini olumsuz etkilediğine dair söylemler, yayınlar gerçekleştirildi. İnsanların geçirdikten sonra kan sulandırıcı ilaç almaları ya da iğne olarak yaptırmaları önerildi. Mesela ben; koronavirüsü herhangi bir semptom olmadan geçirdim ama 1 aydan fazladır hala aspirin kullanıyorum. Tabii ki bu yine hekim önerisiyle kullanılmasında yarar var. Mide kanamasına da yol açabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım" dedi.  
'ALTTA BAŞKA HASTALIK YATIYOR OLABİLİR'
Belirtilerin geçiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Cantürk, "Diyelim ki; hasta koronavirüsü geçirdi, arkasından gelen rahatsızlık, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler var ve zayıflıyor. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden zayıfladım' diyerek geçiştirilmemeli. Altta bir başka hastalık yatıyor olabilir. O nedenle koronavirüs sonrası bir iç hastalıkları uzmanına ya da post-Covid laboratuvarına gidilebilir" diye konuştu. 
Bazı hastalıkların koronavirüsle ilişkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Cantürk, "Koronavirüsten sonra özellikle karşılaşılan problemlerden biri. Bazen hastaların bazı şikayetleri oluyor ve koronavirüsle ilişkilendiriyorlar. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediyorlar. Bu durum da önemli. Bunu ihmal ettiği için 'Koronavirüs geçirdim, hastalığın etkileri devam ediyor. Olur, böyle şeyler' dedikleri için bazı sorunları olabiliyor. Halbuki başka sorunlar var; kalple ilgili problemi ya da kanserle ilgili bir şeyi. Fakat ihmal edilmiş oluyor. Dolayısıyla koronavirüs geçiren vatandaşlarımızın Covid sonrası polikliniklere başvurması lazım" ifadelerini kullandı.  (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-05-01 10:51:01

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