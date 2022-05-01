Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 00.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 00.00'a kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım, Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Ekomobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmitKartal, Hat 250 OtogarSabiha Gökçen, Hat 250G Gebze OtogarSabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.