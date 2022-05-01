İşçi kenti Kocaeli'de binlerce işçi 1 Mayıs'ta buluştu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Kocaeli'de binlerce işçi bir araya geldi. Milli İrade Meydanı’nda toplanan işçiler, halaylar ile günlerini kutladı. Miting öncesi Doğu Kışla Parkı’nda binlerce vatandaşın oluşturduğu kortej, miting alanına yürüdü. Yapılan yürüyüşe sendika temsilcileri ile işçiler katıldı. Kocaeli'de işçi bayramı kutlamaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.