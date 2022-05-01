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Yeşilçam’ın emektar oyuncusu son yolculuğuna uğurladı Yeşilçam oyuncuları Kadir Kök’ü yalnız bırakmadı Daha önce öldü sanılarak morga kaldırılan Kadir Kök, bu kez hayata gözlerini yumdu

İHA

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu son yolculuğuna uğurladı Yeşilçam oyuncuları Kadir Kök’ü yalnız bırakmadı Daha önce öldü sanılarak morga kaldırılan Kadir Kök, bu kez hayata gözlerini yumdu

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerini canlandıran emektar oyuncu Kadir Kök, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Türk sinemasında yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki emektar oyuncu Kadir Kök, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kök için Kadıllı Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanırken, Tuncay Akça, Necdet Kökeş gibi Yeşilçam’ın vefakar oyuncuları da cenaze namazına katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra usta oyuncu Kadir Kök toprağa verildi. Kök’ün 1 aydır yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

“Ölmediğini Cüneyt Arkın fark etti”
Yaklaşık 27 yıldır beraber olduklarını söyleyen Kadir Kök’ün manevi oğlu Serdar Alemdar, “2 aydır yoğun bakımda yatıyordu. Kadir abi hayat dolu bir insandı. Kadir abi bugün 83 yaşındaydı ama baktığınızda hala çocuk gibiydi. Çocuk gibi düşünürdü, kimsenin kalbini kırmazdı. 27 yıl önce buraya çiftliğe geldi, burayı beğendi, buraya yerleşti . Cüneyt Arkın’ın bir filminde yüksek bir yerden atlıyor, orda öldü diyerek morga kaldırmışlar Cüneyt Arkın inanmayıp ‘Benim bildiğim Kadir ölmez’ diyerek morga gittiğinde Kadir abinin ölmediğini fark ediyor. Nabzının attığını söyleyerek oradan çıkartıyor. Hatta bende ölüm haberini aldığım zaman morga gittim bir umut diye. Maalesef acımız büyük. Oyuncu arkadaşları gelirdi, arardı. Yeşilcam oyuncuları hep vefakardır" dedi.

“Sinemanın emekçisiydi”
Yeşilçam’da bir çok projede Kadir Kök ile birlikte çalışma fırsatı bulan oyuncu Tuncay Akça, “Kadir abi ile Yeşilçam da çok çalıştık. Benim çocukluk dönemlerimde birlikte çalıştık. Sinemanın emekçisiydi, kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. O atına bindi ve gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Oyuncu Necdet Kökeş ise, “Kadir ile bir çok oyunda çalıştık. En son zamanlarda çocuk oyunlarında beraber çalıştık. Çok sevecen ve iyi bir insandı. Merhametli insandı, çok şakacı bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

“Kadir Kök bir efsaneydi”
Kadir Kök’ün sinema filmi çekimlerinde kırılmadık kemiği kalmadığını vurgulayan Yönetmen Gani Rüzgar Şavata ise, “Yeri geldiğinde üzerine benzin dökülüp yakılan, camı kırıp dışarıya çıkan, damlardan düşen, atlardan düşerek betona çakılan bir adamdı. Kadir Kök bir efsaneydi. Kılıktan kılığa girer, aldığı yumruğun hakkını verir ve yıllarca Yeşilçam havasını telaffuz eden bütün aktörlerle yol alan yoldaş, arkadaş ve sırdaştı. Yeşilçam’ın sinemalarının emekçilerindendi. Kadir Kök son zamanlarını Gebze’de geçirdi ama sevdası hep Yeşilçam’dı. Kadir Kök bir filmde, tünelin üstünden trenin üzerine atlayacaktı. Yönetmen, 'motor' dediğinde henüz tren gelmemişti. Yönetmen, ‘Kadir tren gelmedi daha havada kal’ dedi ama tabi Kadir tren yolu üzerine düştü. Tren üzerinden geçti. Herkes öldüğünü sandı ama tren üstünden geçtikten sonra bile Kadir ayağa kalkıp ‘Film yarıda bırakılmaz. Acaba trende bir hasar var mıydı?’ der. İşte Kadir böyle bir adamdı. Kadir Kök ile Cüneyt Arkın manevi kardeşti. Kadir Kök deyince duracaksın, Kadir Kök bir adamdı” ifadelerini kullandı

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