Vali Yavuz polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Bütünlüğü sağlamak için büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışıyorsunuz”

– Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bayramın ilk günü görevi başındaki olan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Jandarmanın ve polisin kahramanlıklarının halk dilinde destan olmasından bahseden Vali Yavuz, “Bütünlüğü sağlamak için büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışıyorsunuz” dedi.

Kent Bayramlaşması’nda vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra polis evine giden Vali Seddar Yavuz, polis ekipleriyle bayramlaştı. Ardından İl Jandarma Komutanlığı’na geçen Vali Yavuz, Jandarma ekipleriyle de bayramlaşıp sohbet etti. Bayramlaşmaya Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli İl Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı katıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin fedakarlıklarından bahseden Vali Yavuz, “Ekiplerimiz, evlerinden uzak çocuklarından ayrı bir şekilde, halkımızın huzur içinde bayram geçirebilmesi için büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapıyor. Üzerinizde bulunan üniformalar aziz milletimizin emanetidir. Şunu iyi bilin ki aziz milletimiz kendisi için yapılan hiçbir iyiliği göz ardı etmez” dedi.



“Bütünlüğü sağlamak için büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışıyorsunuz”

Polis ve jandarma ekiplerinin fedakarlıklarından bahseden Vali Yavuz, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. Yavuz, "Herkes şu anda eşi ve çocuklarıyla bayram geçirirken, polis teşkilatımızın çok kıymetli mensupları evlerinden uzak çocuklarından ayrı bir şekilde, halkımızın huzur içinde bayram geçirebilmesi için büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapıyor. Üzerinizde bulunan üniformalar aziz milletimizin emanetidir. Şunu iyi bilin ki aziz milletimiz kendisi için yapılan hiçbir iyiliği göz ardı etmez. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de en güvenilir kurumlardan bir tanesi polis teşkilatıdır. Bu tesadüf değil. Yine hepimizin bildiği gibi çok önemli badireler atlattık. Hendek çukuru açıldı. Hendek çukuru açıldıktan hemen sonra apar topar Muş Valisi oldum. Oradaki arkadaşlarımızın kahramanlıklarını hep beraber gördük. 27 Nisan’da şehit düşen kardeşlerimiz oldu, onları toprağa verdik. Onun dışında 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi oldu. Küresel çete Türkiye’yi işgal etmek istedi. FETÖ terör örgütü Türkiye’de böyle bir eylemi yapabilecek, kapasiteye asla sahip değil. Arkasındaki güçler bunları motive etti. O gece yine hep beraber devletin tüm kurumları içindeki hainler hariç, öncelikle bağımsızlığına ve bayrağına sahip çıktı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımız devletine sahip çıktı. Sahip çıkılan şey, o günde söylediğimiz gibi bağımsızlığımızdı. Yine bugün sizler bu bütünlüğü sağlamak için büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışıyorsunuz. İçimizdeki hainleri bu ülkeye ihanet edenleri, bu fakir milletin vergileriyle toplanmış silahları halkımızın üzerine acımadan sıkan hainleri bertaraf ettik. Size her zaman tavsiyem şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisiyiz" ifadelerini kullandı.

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