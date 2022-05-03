Altınkemer ile Ereğli sahilinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Altınkemer ile Ereğli sahilini birleştirecek asfalt serimi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Altınkemer ile Ereğli sahilini birleştirecek 5 kilometrelik yeni yolun 2,5 kilometresinde asfalt serim çalışmasını tamamladı. Sahilin 2,5 kilometresinde parke taşı çalışması yapılıyor. Ereğli sahil yolunda yapılan çalışmalarla, bayram öncesinde asfalt serimi bitirildi. Ereğli sahilinde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapıldı. Ereğli Altınkemer projesi dolayısıyla yol genişletme ve araçlar tarafından kullanılacak 5 kilometre uzunluğundaki yol için asfalt serimi de Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı. 5 kilometrelik sahil yolu asfalt serimi çalışmaları sırasında Ereğli Muhtarı Ali Yılmaz yapılan çalışmaları değerlendirdi. Çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren muhtar Yılmaz, “Mahallemizdeki çalışmaları dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sayesinde Ereğli halkımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Son çalışmalarla bir çağ bir devir atladık. Sahilimiz plajlarımızla, kumsalımızla ve yeni yapılan asfalt yollarımızla güzelleşti. Yapılan işlerden çok memnunuz Allah razı olsun” dedi.

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