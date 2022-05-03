Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni protesto için Ankara'ya yürüyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet etmek için, Kocaeli’den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürümeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni protesto için Ankara'ya yürüyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet etmek için, Kocaeli’den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürümeye başladı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni protesto için Ankara'ya yürüyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet etmek için, Kocaeli’den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürümeye başladı

Kocaeli’de emlak işleriyle uğraşan İslam Özkarhan, işadamı İlhan Akkurt’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kıyak yaptığını ileri sürerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürüyüşe geçti. Özkarhan, İlhan Akkurt ile büyükşehir belediyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet edeceğini söyledi.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde emlak işleriyle uğraşan İslam Özkarhan, Akkurt Royal City sahibi İlhan Akkurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet etmek için bayram günü Ankara’ya yürüyüşe geçti. Özkarhan, Akkurt’un Başiskele Aydınkent’te yaptığı hafriyat çalışmasında dere yatağını doldurduğunu iddia etti. Akkurt’un kaçak hafriyatlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiğini söyleyen Özkarhan, Büyükşehir Belediyesi’nin Akkurt’a kıyak yaptığını ileri sürdü. Özkarhan’ın iddiasına göre, İlhan Akkurt 60 bin metreküplük hafriyat alanı almasına rağmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yalnızca 6 bin metreküplük alanın parasını tahsil etti. Daha önce İlhan Akkurt ile gayrimenkul dolandırıcılığı üzerinden husumet yaşayan Özkarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ve İlhan Akkurt’u protesto etmek için ilginç bir işe imza attı.

Belediyenin önünden bayram günü yürüyüşe başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye binasının önünden yürüyüşe başlayan İslam Özkarhan, Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar gideceğini söyledi. Özkarhan, yaptığı hiçbir görüşmeden netice alamadığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ve İlhan Akkurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet edeceğinin altını çizdi. Sırtına çantasını alan Özkarhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlhan Akkurt’a kıyak yapmaktan ne zaman vazgeçecek?” pankartı da sırtına astı.
Özkarhan birkaç yıl önce, Akkurt’a komisyon karşılığı iki arazi aldığını, bu arazilerin karşılığında Akkurt’un da kendisine 3+1 ev vadettiğini ileri sürmüştü. İslam Özkarhan, bu evin önce 2+1’e küçüldüğünü, daha sonra evden 170 bin TL alacağı varken, 40 bin TL’sinin azaltıldığını dile getirerek hakkını almak istediğini söylemiş ve olayın peşine düşmüştü.

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gidip derdimi Reis’e anlatacağım”
İlhan Akkurt’a belediye tarafından kıyak yapıldığını öne süren İslam Özkarhan, “İlhan Akkurt’un yaptığı kaçak hafriyatlarla alakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ramazan’dan önce sözlü olarak beyanlarda bulunmama rağmen netice alamadım. Büyükşehir Belediyesi’nde bana 6 bin metreküpün parasını ödediğini söylediler, ben orada 60 bin metreküp hafriyat olduğunu söyledim. Beni bir şekilde güzel ağırlıyorlar, çay, çikolata ikram edip gönderiyorlar. Başkanla görüşmek istedim özel kalem, ‘Görüşemezsin’ dedi. Ben de bu sabah protesto etmek amacıyla böyle bir yola başvurdum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gidip derdimi Reis’e anlatacağım. Bunları şikayete gidiyorum. Bu vesileyle reisle de görüşebilirsem ne mutlu bana. İş adamı İlhan Akkurt’a kıyak yapmalarını istemiyorum. Çünkü kıyak yapılacak bir insan değil. Tepki olarak da yürümeye devam ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir şekilde kılıfına uyduruyorlar”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Akkurt’un sırt sırta verip bir şekilde kılıf uydurduklarını söyleyen Özkarhan, “Ben oraya 50 tane hafriyatçı götürdüm, en az 60 bin metreküp hafriyat olduğunu söylediler. Dere yatağını dolduruyorlar, iki parsel yapıp önüne park yapıyorlar vs. Bir şekilde kılıfına uydurup, kanuna da uyduruyorlar. Bana söylüyorlar zaten ‘Hiçbir şey yapamazsın, bir şey tutturamazsın, yorma kendini’ diye. Fakat ben bu yolumdan vazgeçmeyeceğim. Bunları gidip Reis’e şikayet edeceğim” ifadelerini kullandı.
Yürüyüş protestosuna nasıl karar verdiğini de anlatan İslam Özkarhan, “İki gün önce nasıl bir protesto yapacağımı düşünüyordum. Youtube’da bir arkadaş tepki amaçlı Türkiye’yi gezmiş. Ben de ‘Neden olmasın, yürürüm’ diye düşündüm ve yola çıktım. Bu yoldan da geri dönmeyeceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek
Masal kahramanları ile bayram kutlaması
YEREL HABERLER Masal kahramanları ile bayram kutlaması
Altınkemer ile Ereğli sahilinde asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Altınkemer ile Ereğli sahilinde asfalt çalışmaları ...
Eğitim ve gelişim merkezinin inşası tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Eğitim ve gelişim merkezinin inşası tüm hızıyla devam ...
Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen müdür yardımcısının yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen müdür ...
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Vali Yavuz polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Bütünlüğü sağlamak için büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışıyorsunuz”
YEREL HABERLER Vali Yavuz polis ve jandarma ekipleriyle ...
Akşener: Başbakanlığa talibim
YEREL HABERLER Akşener: Başbakanlığa talibim
Başkan Büyükakın: "Sarıldığımız, tokalaştığımız bayramları özlemişiz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Sarıldığımız, tokalaştığımız ...
Kocaeli 34. kez bayramlaştı
YEREL HABERLER Kocaeli 34. kez bayramlaştı
Başkan Kocaman: "Zor günlerden geçtik, çok şükür yine bir aradayız"
YEREL HABERLER Başkan Kocaman: "Zor günlerden geçtik, çok şükür yine ...
Körfez’de pandemisiz bayramlaşma
YEREL HABERLER Körfez’de pandemisiz bayramlaşma
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Köprü yolunda cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Köprü yolunda cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 ...
TEM’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' uyarısı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' ...
Şehir Hastanesi yolu güzelleşiyor
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi yolu güzelleşiyor
Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor 25 yaşındaki otizmli Ege Deniz, spor ile hayata bağlandı
YEREL HABERLER Otizmi onu 'pes' ettirmedi, başarıdan başarıya ...
Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni’nde şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni’nde ...
Kocaeli büyükşehir, köy yolları yapımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli büyükşehir, köy yolları yapımını sürdürüyor
Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu
YEREL HABERLER Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camileri ...
Bariyere çarpan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Bariyere çarpan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ...
Hatalı parklar engel olunca itfaiye erleri adresi koşarak buldu
YEREL HABERLER Hatalı parklar engel olunca itfaiye erleri adresi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.