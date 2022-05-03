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Toprak kaydı, mahalle elektriksiz kaldı İnşaata başlamadan önce, meyve veren ağaçları kestikleri anlar güvenlik kamerasında

İHA

Toprak kaydı, mahalle elektriksiz kaldı İnşaata başlamadan önce, meyve veren ağaçları kestikleri anlar güvenlik kamerasında

Kocaeli’de inşaata başlamadan önce meyve veren ağaçların kesildiği alanda istinat duvarı çöktü. Devrilen elektrik direğinden kopan teller neticesinde mahallede elektrikler kesildi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle Dicle Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması yapılan arsanın istinat duvarı çöktü. Çökme neticesinde elektrik direği de yerinden söküldü. Elektriği kesilen mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı. Olay yerine gelen müteahhit ve oğlu ile mahalleli arasında kısa süren arbede meydana geldi. Öte yandan, vatandaş kamerası tarafından duvarın çökme anı saniye saniye kaydedildi. Çökmenin meydana geldiği alanda birkaç gün önce meyve veren ağaçların kesilmesi de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

“Bize verdiği sıkıntı ve eziyet bitmedi”
Bir süredir müteahhide alanın riskli olduğuyla ilgili uyarılarda bulunduklarını belirten mahalleli Yaşar Kanca, “Müteahhit arkadaş hafriyata başladı. Başlar başlamaz, ağaçları kesmekle başladı. Daha önce de yukardaki binayı yapıyordu. Ondan beridir bize verdiği sıkıntı ve eziyet bitmedi. İşe başlamadan önce, kazma burayı çöker diye uyardık. Kendi kafasına göre çalışıyor. İki günden beri çocuk düşmesin diye önlem alıyorum. Kendisine söylediğim halde bir güvenlik önlemi almadı. Bize vermiş olduğu zarar ise çok büyük. Direkteki kablolar kopup gidiyor. Sabahtan beri elektriğimiz de yok” dedi.

“Mahalleli olarak yorulduk ve korkuyoruz”
Olay yüzünden mağduriyet yaşadıklarını söyleyen bir başka mahalleli Sefa Kara ise, “Müteahhit daha önce yukarıdaki evi yaparken, evimizi su bastı, beyaz eşyalarımız bozuldu. Bunun üzerine babam tartıştı babama 9 bin TL para cezası kesildi. Bugünkü yaptığı işte ise elektrik direğini düştü. Sedaş’ı aradık gelen giden olmadı. Bu müteahhit arkadaş 3 gün önce gelip belediyenin kendi yolunda olan ağacı kesti. Biz mahalleli olarak yorulduk ve korkuyoruz. ‘Yağmur yağıyor burayı kazma’ diye söyledik. Kendi çabamızla kimseye zarar gelmesin diye önlem aldık. Burada Allah muhafaza bir tane çocuğa bir şey olsa hesabını kimse veremez. Uzun zamandır burada olan Direk daha önce düşmedi de bugün neden düştü? Ramazan mübarek ayında bizi çileden çıkarttı. Toz, toprak her yerde kamyon sesi rahat edemedik. Yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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