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Bu kütüphanedeki her eşya atık malzemelerden yapıldı Çöpe atılacak atık malzemelerden kütüphane eşyaları ürettiler

İHA

Bu kütüphanedeki her eşya atık malzemelerden yapıldı Çöpe atılacak atık malzemelerden kütüphane eşyaları ürettiler

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çöpe atılacak malzemeler tek tek geri dönüştürülerek, kütüphane malzemeleri üretildi.
Dilovası Halk Eğitim Merkezi’nde ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Öğretmenler ve kursiyerlerin iş birliğinde çöpe atılacak atık malzemeler toplanarak, bu malzemelerden yeni ürünler elde edildi. Araç lastiğinden sehpa, sebze meyve kasalarından raf yapılması gibi birçok atık malzeme kullanılarak üretilen eşyalarla kütüphane kazandırıldı. Yapılan çalışmayla takdir toplayan kütüphane, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

"Hedefimiz atıkların daha az doğaya atılması"
Sıfır Atık projesine geri dönüşümle destek verdiklerini belirten Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Toltar, "Öğretmenlerimiz, idareci ve kursiyerlerimiz iş birliği ile geri dönüşüm malzemelerini kullanarak bu kütüphaneyi ortaya çıkardık. Amacımız, burayı ilginç hale getirip, kişilerde okuma zevki ve kültürünü oluşturmak. İkinci hedefimiz ise yıpranan ve yorulan dünyamızın kirlenen çevreden daha az etkilenmesini sağlamak. Sağlıklı bir ortam için kütüphane oluşturduk. Araba lastiğinden sehpa yaptık. Sebze, meyve kasalarından raflar oluşturduk. Nalburda kullanılan çeşitli ambalajları da tamirat ve tadilattan geçirerek tasarımcı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz iş birliğiyle ortak akıllarla böyle kitap okuma alanları oluşturduk. Örneğin atık metallerden, tahta parçalarından raflı bir dolap oluşturduk" dedi.

"Buradaki ürünleri tamamen dışarıdan toplayarak elde ettik"
Tüketimden çok üretime önem verdiklerini vurgulayan Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Emine Feyza Çolakoğlu ise "Yaptığımız çalışmalarla, toplumun algısını değiştirmek istiyoruz. Tüketimden çok üretime önem verdiğimizi, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğimizi göstermek istiyoruz. 'Çocuklara bunları nasıl empoze ederiz?, 'Nasıl anlatırız?' sorularının da somut bir çalışması oldu. Buradaki ürünleri tamamen dışarıdan toplayarak elde ettik. Hatta kişilerin çöpe attığı, velilerin çöpe atmak istediğini düşündüğü şeyleri alıp topladık. Daha sonrasında bunları değerlendirmek için uğraştık. Yaptığımız çalışma sonrasında buraya çocuklarımız geldi ve bunlardan çok mutlu oldular. Hatta gördüklerine inanamadılar. Kimisi 'Bu benim atacak olduğum bir şeydi' dedi. Bunun yeniden değerlenip, yeni bir ürüne çevrilmiş olması onları çok etkiledi" diye konuştu.

"Eğitimlerini verip bunları kişilere göstermek istiyoruz"
Sıfır Atık projesine devlet yetkililerinin çok önem verdiğini ve destek sağladığını belirten Çolakoğlu, "Şu anda ülke genelinde Sıfır Atık projesi sürdürülüyor. Biz bunun eğitimlerini verip, kişilere göstermek istiyoruz. Bizim amacımız, bir ürünü kullanılabilir hale getirip, geri dönüştürmek. Amacımız tamamen buydu" şeklinde konuştu.

"Atıklardan çok güzel şeyler yapmışlar"
Atık malzemelerle oluşturulan kütüphanenin çok güzel olduğunu söyleyen bir öğrenci de, "Atıklardan çok güzel şeyler yapmışlar. Atıkları çok güzel değerlendirmişler. Burayı çok sevdim. Annem evde yoğurt kaplarından saksı yapıyor. Ben de maden suyu içtiğimde camları biriktiriyorum, okula götürüyorum. Orada kiloya göre bize belgeler veriyorlar. İnsanların çöpleri ve atıkları, atık kutularına atmaları lazım. Yere atmamaları lazım, doğayı korumaları lazım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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