Tatil dönüşünde Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı.

Tatilin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluşmadı. Tatilini hafta sonuna kadar uzatanlar, dönüşünü geçen günlerde yapanlar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamadı. Sürücüler araçlarıyla rahat ilerledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-05-04 14:13:50



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