Tatil dönüşünde Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmadı (2)



TEM TÜNELLER BÖLGESİ YOĞUN

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan Anadolu'nun çeşitli illerine gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM'in Kocaeli geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Gültepe ve Korutepe tünellerinin bulunduğu bölgede yoğunluk oluşmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki bölge 15 dakikada geçilebiliyor. Otoyolun Kocaeli kesimindeki diğer bölümlerinde ise herhangi bir yoğunluk bulunmuyor.

D-100 ve KUZEY MARMARA OTOYOLU AKICI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde de herhangi bir yoğunluk bulunmuyor. D-100 Karayolu'nda ise İzmit ve Gebze geçişlerinde şehir içi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu kısımlar harici trafik akıcı şekilde ilerliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-05-04 20:58:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.