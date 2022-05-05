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Başkan Büyükgöz: "Hünkar Çayırı'nda Türkiye’nin en büyük panoramik müzesi yer alacak" Fatih Sultan Mehmet dualarla anıldı

İHA

Başkan Büyükgöz: "Hünkar Çayırı'nda Türkiye’nin en büyük panoramik müzesi yer alacak" Fatih Sultan Mehmet dualarla anıldı

Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen törenle dualarla anıldı. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "195 dönümlük arazi üzerinde büyükşehir belediyemizin de yatırım programıyla Türkiye’nin en büyük panoramik müzesi yer alacak. Fatih Sultan Mehmet Hanın hatırasını burada yaşatacağız" dedi.
Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 541. yıldönümünde tarihi Hünkar Çayırında dualarla anıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.
Törende konuşan Zinnur Büyükgöz, "Burada, Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyetine yakışır bir şekilde düzenleme yapılacak. 195 dönümlük arazi üzerinde büyükşehir belediyemizin de yatırım programıyla Türkiye’nin en büyük panoramik müzesi yer alacak. Fatih Sultan Mehmet Hanın hatırasını burada yaşatacağız. Ata sporlarımızın da yer aldığı bir bölüm de yer alacak. Burası sadece Gebze için değil hem ülkemiz hem de uluslararası nitelikte bir turizm destinasyonu olacak. Biz Fatih Sultan Mehmet’i rahmetle şükranla yad ediyoruz. Makamı cennet olsun. Bizlerde onlara layık nesiller oluruz inşallah. 541 yıl önce büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han burada vefat etti. O öyle bir kimliğe ve kişiliğe sahipti ki 7 tane lisan bilen; hem teknik, hem fiziki bakımdan bilgi sahibi hem de aynı zamanda bir şairdi. Sadece tek yönüyle yetişmiş bir deha bir komutan değil aynı zamanda edebiyatçı ve bilim adamı ve ruh dünyasına hitap eden bir insandı" ifadelerini kullandı.
Anma töreninin ardından Çoban Mustafa Paşa Cami önünde vatandaşlara lokma ikram edildi.

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