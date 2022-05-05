Otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı; o anlar kamerada



Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsü şoförü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu görüp aracı durdurdu. Türk bayrağını yoldan alarak aracın torpido kısmına seren Aslan'ın bu hareketi takdir toplarken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit Şirintepe Mahallesi ile Kandıra Kandıra F Tipi Cezaevi arasında 1 Mayıs günü sefer yapan 90 hat numaralı belediye otobüsünün sürücüsü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu fark edip aracı durdurdu. Otobüsten inen Aslan, yoldaki Türk bayrağını alıp, aracın torpido kısmının üzerine serdi. O anlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün duyarlı davranışını gören yolcular, araçtan indikleri sırada İbrahim Aslan'ı tebrik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-05-05 18:31:32



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