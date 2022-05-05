Karabağ’da şehit olan 3 bin askerin adı, bu gemilerde yaşayacak

– Türkiye tersanelerinde 180 civarında gemi inşası olan firma, Karabağ’da şehit olan 3 bin şehidin adını yaşatma projesi başlattı. Bu çerçevede, şehit olan İman ve Bahram Mammadzadeh kardeşlerin adının verildiği gemi, Yalova tersanesinden törenle uğurlandı.

Karabağ’ın 30 yılın ardından özgürlüğüne kavuştuğu 44 günlük mücadelede 3 binden fazla Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu çerçevede, Türkiye tersanelerinde yaklaşık 180 gemi inşası olan Palmali, 3 bin şehidin adlarını yaşatma projesi başlattı. Karabağ mücadelesinde aynı gün şehit olan İman ve Behram Mammadzadeh kardeşlerin adını verildiği 140 metre uzunluğa ve 7 bin 500 DWT taşıma kapasitesine sahip yük gemisi, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Gurbanoğlu ve şehitlerin babası Elman Mammadzadeh ile annesi Hijran Mammadzadeh katılımıyla Yalova’da bulunan tersaneden törenle uğurlandı. Başlatılan bu projeye araştırmacı yazar Hüseyin Demir’den de büyük destek geldi. Projenin başlatıldığı törende konuşan şehitlerin ailesi, çocuklarının kaptan olmak istediklerini belirterek onların hayalinin gerçekleştiğini söyledi.



“Türk firmaları tarafından örnek alınması gereken bir projedir”

Projeye destek veren araştırmacı yazar Hüseyin Demir, “Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasını amaçlayan böylesi vefalı ve onurlandırıcı projelerin hayata geçmesi, ahde vefayı gösteren en güzel örneklerden biri olması bakımından projeyi çok kıymetli ve örnek alınacak proje arasına koymaktadır. Karabağ şehitlerinin isimlerinin yaşatılması projesinin, Türk firmaları tarafından örnek alınması gereken bir projedir. Şehitlerimize olan ahde vefa borcumuz, ebetteki hiçbir proje ve hiçbir suretle ödeyemeyiz ama isimlerinin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında değil, özel sektör temsilcilerin desteği ile tüm şehitlerimizin isimlerinin ölümsüzleştirilmesine katkı sağlanabilir” dedi.



“Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı gözükmektedir”

Şehit İman ve Behram Mammadzadeh kardeşlerin ismiyle engin sulara açılan geminin, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirten Demir, “Firmanın, 3 bin şehidin adını yaşatma adına bünyesinde bulunan gemi filosunu 3 bine çıkarma seferberliğinin, şehitlerimizin ruhlarını şad etme ve isimlerini yaşatama bakımından çok kıymetli ve takdire şayan proje yapmaktadır. Ayrıca projenin manevi kıymetinin yanında ülke ekonomisine getireceği maddi katkı da düşünüldüğünde, projenin şehitlerimizin adlarını yaşatmanın yanında ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı gözükmektedir. Böylesine vefalı, manevi kıymeti muazzam ve ülke ekonomisine de büyük bir katkı getirecek projenin hayata geçmesini sağlayan Azerbaycan kökenli Türk iş adamı Mübariz Gurbanoğlu’nu tebrik ediyor, bu kıymetli projenin Türk iş insanlarına, şehitlerimizi yaşatma adına ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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