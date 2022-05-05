D-100'de tehlikeli ve korkutan yardımlaşma Kaskları bulunmayan motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Kocaeli D100 karayolunda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, seyir halindeki başka bir motosiklete ayağıyla destek vererek dengede tutmaya çalıştı. Gençlerin garip ve tehlikeli yolculuğu, cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, bir başka motosikleti sürücüsü üzerindeyken dengede tutmaya çalıştı. Kaskları da bulunmayan gençler, trafiği ve kendi canlarını tehlikeye atarak D100 Karayolu'nda tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Yüreklerin ağıza geldiği anlar, bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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